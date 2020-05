Scoala online: profesorii si parintii se bazeaza pe materiale alternative

Daca tehnologia a reprezentat o provocare pentru 51% dintre profesori si educatori, avantajul acestei perioade vine din modalitatile inedite pe care profesorii si parintii au ales sa le foloseasca pentru a putea explica notiuni din programa scolara, arata sondajul Didactica Publishing House* realizat in luna mai. Astfel, peste 74% dintre cadrele didactice care au raspuns la acest sondaj au precizat ca folosesc jocuri educative pentru a ilustra conceptele predate. 69% folosesc manualele scolare, iar 47% apeleaza la materiale realizate chiar de ei. In functie de varsta copiilor, cadrele didactice urmaresc programa scolara sau varianta sa simplificata (95%), in timp ce 4% au preferat sa se concentreze pe activitati extra-programa.Ca partener pentru cadre didactice si parinti, dorim ca, prin feedbackul acestora, sa identificam cat mai bine nevoia de resurse educative pentru a continua procesul educational de acasa. In portofoliul editurii sunt integrate carti si jocuri cu o grafica atractiva, astfel incat copiii sa asimileze prin joc notiuni de fizica, chimie, matematica, istorie, geografie, vocabular, limbi straine intr-o maniera distractiva, amuzanta, a precizat Florentina Ion, fondator Didactica Publishing House, editura specializata in publicarea de carti si jocuri educative.72% dintre parinti au declarat ca copiii participa la cursuri online, iar 99% ca si ei fac activitati cu cei mici, majoritatea timp de 1-3 ore zilnic. Aproape jumatate sustin ca incearca sa ajute copilul sa aprofundeze materia predata online, in timp ce 60% ii invata notiuni noi (in special parintii de copii cu varsta prescolara). Cartile (93%), jocurile educative (75%) si experimentele (43%) reprezinta aliatii preferati de parinti.Potrivit sondajului DPH, 40% dintre parinti au alocat lunar 100-200 de lei pentru astfel de achizitii, iar 22% peste 300 de lei. Doar 2% spun ca in aceasta perioada nu au cumparat nimic special pentru a continua procesul educational acasa.Cadrele didactice identifica printre provocarile scolii online dificultatea in a mentine copiii concentrati (47%), dificultatea in a explica notiunile (40%), dar si interventia fratilor sau a parintilor (20%). Avantajele acestei perioade sunt diferite din punctul de vedere al cadrelor didactice versus parinti. Daca prima categorie apreciaza digitalizarea care a facut posibila continuarea procesului educational, doua treimi identifica timpul petrecut cu copiii ca fiind principalul avantaj, fie ca acesta a fost de reconectare sau de aprofundare a notiunilor predate la scoala. In plus, o treime a precizat ca avantajul de a observa ce materie se preda copiilor este de notat ca parte pozitiva a lunilor de scoala online.Sondaj realizat la nivel national, in luna mai, online, la care au participat 571 de cadre didactice si 293 de parinti, din mediul urban si rural.