3 trenduri in designul interior in anul 2021

Dacă plănuiești să îți renovezi locuința anul acesta și îți place să fii mereu în tendințe, avem noi câteva sugestii pentru tine! Vorbim astăzi de trenduri în designul interior în anul 2021 și cum le poți adapta stilului tău, să te reprezinte în totalitate – trendurile sunt trecătoare, însă o locuință cu personalitate nu se va demoda niciodată. Anul acesta se observă o tendință de întoarcere la origini, cuvântul cheie în designul interior fiind ”natura”. Așa că, să trecem la treabă și să vedem cum putem aduce natura mai aproape de noi prin intermediul ultimelor trenduri!Se caută din ce în ce mai mult materiale naturale, cum ar fi lemnul, sticla sau piatra naturală. Aceasta din urmă pare a fi vedeta acestui sezon, reușind să scoată în evidență orice zonă aflată în anonimat. Piatra naturală este un material atât de versatil, încât poate fi folosit aproape oriunde. Spre exemplu, dacă ai o cameră cam anostă din punct de vedere vizual, îi poți oferi un suflu nou și o poți personaliza cu un design cu piatră naturală pe un perete, aceasta fiind și varianta cea mai frecvent întâlnită atunci când vine vorba de amenajări interioare. Piatra naturală poate fi folosită și pentru evidențierea unui șemineu, pentru blatul de bucătărie sau sub forma unui obiect decorativ, cum ar fi un suport pentru o lampă sau suport pentru pahar.Designerii recomandă ca fibrele sintetice să fie înlocuite cât mai repede cu materiale și texturi plăcute la atingere, cum ar fi mătasea, bumbacul, lâna sau inul. O perdea fină din mătase poate schimba total aspectul unei încăperi, iar o pătură din bumbac moale așezată pe o canapea sau un fotoliu poate spori considerabil confortul. Să nu mai vorbim de atmosfera prietenoasă și intimă pe care o imprimă spațiului. Poți folosi texturile naturale și pentru a da un plus de bun gust și rafinament locuinței tale. În plus, texturile din materiale naturale reprezintă o investiție bună nu doar pentru locuința ta (sunt mai rezistente în timp în comparație cu fibrele sintetice), ci și pentru sănătate.Un alt trend al anului 2021 este reprezentat de plantele de interior. Cel mai probabil, acest trend a apărut în urma pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse. Oamenii și-au dat seama că trebuie să aprecieze mai mult natura și chiar să o aducă în casele lor, iar cel mai ușor mod de a face acest lucru este prin intermediul plantelor de interior. Designerii de interior au început astfel să integreze plantele în toate colțurile locuinței – vorbim de plante ornamentale, plante verzi sau chiar pereți vii cu tot felul de mușchi sau ierburi cățărătoare. Plantele de interior reprezintă și cea mai ieftină modalitate de a schimba aspectul locuinței tale, deci nu ezita să o aplici și tu.În concluzie, în anul 2021 se poartă totul cât mai natural. Renunță la opulență, ia-ți câteva momente de răgaz și încearcă să aduci natura în locuința ta. Indiferent dacă optezi pentru un design cu piatră naturală, pentru texturi naturale sau pentru plante de interior, poți fi sigur că va fi o alegere inspirată, iar locuința ta va căpăta un look complet nou.