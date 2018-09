Ajutor! Nu mai stiu ce cadou sa ii mai ofer prietenei mele

Sunt multe lucruri pe care i le poti oferi cadou unei femei, dar cand vine vorba de cea mai buna prietena, cadoul ar trebui sa fie cat mai special. Ideal ar fi sa ii oferi unul dintre cele mai ineditecare sa ii ajunga la inima, cum se spune. Bineinteles ca florile vor fi mereu prezente in orice cadou, dar nu sunt acel “ceva” pentru care umbli zile in sir prin mall-uri sau prin magazinele de cadouri.Oricat de mult vrei sa fii cea mai tare prietena, care i-a oferit cadoul mult dorit, trebuie sa recunosti ca nu poti face asta de ficare data, iar pentru datile in care iti lipseste inspiratia, iata catevacu care mergi la sigur, caci sunt forever pe placul acestora:Este un lucru stiut si evident ca femeile adora bijuteriile. De multe ori nici nu trebuie sa te gandesti prea mult la alte. Cu bijuteriile stii ca mergi la sigur. Bine, acum important este sa alegi piesele pe gustul prietenei tale, altfel bijuteriile nu mai sunt un cadou sigur.O da! Gentile sunt cadourile ideale. Am spus asta si despre bijuterii e adevarat, dar parca gentile sunt si mai si. Fiind accesoriile practice fara de care femeile nu pleaca de acasa, este extrem de important pentru ele sa aiba mai multe modele din care sa aleaga zilnic in conformitate cu tinuta adoptata. Sigur iti stii prietena, sigur ii cunosti gusturile asa ca esti persona cea mai potrivita sa ii alega un model pe placul ei. Fie ca vorbim de genti pe un umar sau de rucsacuri, in magazine exista o multime de modele din care poti alege. Daca nu ai timp sa umbli prin mall, poti vizita un magazin online din confortul casei tale.O sticla de parfum cu miros floral o va impresiona pe prietena ta peste masura. Sigur cand va deschide cutia si va mirosi parfumul, reactia va fi “Aaaa, ce bine miroaseee!” In plus, la randul ei va impresiona alte persoane cu parfumul de la tine, partenerul poate.Stim ca este prietena ta cea mai buna si ca iti dai toata silinta sa o impresionezi, dar nu uita ca prietenia nu se bazeaza numai pe cadouri. Alege-i ceva ce crezi ca va folosi, dar nu uita sa te si bucuri de ziua petrecuta alaturi de ea si de invitatii ei.