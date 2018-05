Ce trebuie sa stii inainte de a obtine fisa medicala pentru preschimbare permis de conducere

Reinnoirea permisului auto este adeseori o corvoada pe care multi dintre noi preferam sa o evitam. Cozile interminabile la ghisee, orele pierdute strabatand orasul, toate se adauga la un stil de viata si asa stresant. Si totusi, cand expira permisul, este necesar sa aducem si o fisa medicala de preschimbare a permisului, din care sa rezulte ca suntem apti pentru a conduce un automobil.Conform legislatiei in vigoare, analizele medicale necesare obtinerii sau preschimbarii permisului auto se efectueaza cand vorbim despre un permis de conducere expirat (perioada de valabilitate fiind de 10 ani), in cazul pierderii, a furtului sau a deteriorarii acestuia sau in cazul schimbarii numelui titularului.Cum putem obtine totusi, simplu si rapid, fisa medicala pentru preschimbare permis auto? Avem vesti bune: Pentru cei care au nevoie de reinnoirea permisului auto, StandardMed efectueaza in regim rapid toate examinarile necesare pentru a obtine fisa medicala pentru preschimbarea unui permis auto. In cazul soferilor profesionisti si a cetatenilor straini, in cadrul clinicii Standard Med Bucuresti se efectueaza si un examen psihologic, finalizat cu eliberarea unui aviz psihologic care sa ateste ca solicitantul este apt sa conduca vehicule din categoriile respective.Analizele pentru obtinerea unei fisa medicale pentru preschimbare permis de conducere sunt valabile la nivel national, atat pentru solicitantii din Bucuresti, cat si pentru cei din alte judete. Avand in vedere ca certificatul medical cuprinde 6 examinari la specialitati diferite ( boli interne, ortopedie, neurologie, psihiatrie si/sau examen psihologic, oftalmologie, orl), prezenta concomitenta a cadrelor medicale specializate in clinica acreditata StandardMed te va scuti de drumuri. Astfel, ai toate examinarile necesare pentru a obtinein aceeasi locatie, cu o singura deplasare!Fisa medicala pentru preschimbare permis auto se elibereaza la pretul de 125 de Lei. Mai mult, toate consultatiile dureaza maxim o ora si jumatate, iar daca acest interval este depasit, ti se va returna 50% din suma platita.In plus, pentru a respecta timpul pacientilor, in cadrul clinicii StandardMed vei putea gasi la receptie toate formularele necesare obtinerii fisei medicale pentru preschimbarea permisului auto. Trebuie doar sa te prezinti cu cartea sau cu buletinul de identitate, iar in cazul in care porti ochelari de vedere, va trebui sa ii ai asupra ta. De asemenea, cei care sufera de boli cronice in evidenta doctorului de familie vor trebui sa solicite de la acesta o adeverinta medicala, iar cei care sufera de diabet au nevoie de o scrisoare de la medicul diabetolog, care sa specifice diagnosticul, tratamentul, precum si recomandarea medicului daca solicitantul este apt sa conduca autovehicule.Nu uita ca pentru preschimbarea permisului auto (expirat, deteriorat, schimbarea numelui) va trebui sa depui la Politie urmatoarele documente:- Fisa medicala auto pentru preschimbarea permisului de conducere, eliberata de StandardMed;- Dovada taxei de permis auto, in valoare de 68 de Lei (aceasta se achita la trezorerie, posta sau Politie Pipera);- Carte de identitate si permis auto in original.