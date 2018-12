Cele mai de succes vedete din Romania, premiate la Gala Celebrity Awards

Cele mai în vogă vedete din televiziune, muzică,sport, modă,dar si femei de afaceri , au fost premiate aseară în cadrul galei Celebrity Awards-Femei de Succes ce a avut loc la Ambasad'Or Events in Otopeni. Gala premiaza povestile si femeile de success din Romania, dedicată recunoaşterii femeilor care au reuşit în sport, muzică, afaceri şi televiziune, devenind un adevărat exemplu pentru publicul larg. Printre premiate s-au numarat multe vedete, dar si femei de afaceri care au impresionat prin diverse businessuri.Diana Bianca, fondatoarea My CliniQ, un centru care reuneste medicina estetica si stilistii din domeniul infrumusetarii isi dau mana pentru a crea imaginea ta perfecta, de poveste.“Ideea My CliniQ a pornit tot de la premise psihologice, de la a identifica nevoile pe care le are o femeie intr-o lume agitata. Am construit totul, in esenta, de la lucrurile pe care mi le-as fi dorit eu de la o clinica. De la ceea ce simteam eu. Am pus in centrul conceptului ideea de „beauty”, apoi am construit, in jurul ei, intreaga structura a afacerii. O femeie are nevoie, in primul rand, de incredere in propria persoana. Avand aceasta incredere, nu mai exista lucruri pe care sa nu le poata rezolva, fie ca este vorba de sfera profesionala sau personala. Increderea ti-o da imaginea ta in oglinda dimineata, felul in care te simti in propria piele, gradul in care esti impacata cu tine insati.”, ne marturiseste Diana Bianca.