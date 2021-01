Florile, un cadou mereu la moda

Gusturile in materie de cadouri se schimba periodic, in functie de trenduri, insă florile în sine, cu tijele lor subțiri, petalele fine și mirosul proaspăt și natural, au reușit să rămână la modă.Chiar dacă suntem pasionați mai nou de gadgeturi și de alte obiecte, precum bijuteriile sau mașinile, simpaticele flori au un loc special în inima și în viața noastră.Nu cred că există persoană care să nu iubeasca florile. Toți ne-am apropiat de o floare pentru a-i inspira parfumul delicat sau puternic. Atunci când vedem o floare, primul impuls este să ne apropiem de ea pentru a o mirosi. La fel se întâmplă și în ritualul de curtare dintre bărbați și femei. Cu cât interesul este mai mare, cu atât de apropiem mai mult pentru a ne adulmeca reciproc.Să presupunem că urmează ziua de naștere a unei persoane iubite, fie ea mamă, soție, fiică sau prietenă. Putem merge la sigur oferindu-i un obiect pe care și-l dorea de mult timp. Sau îi putem arăta respectul nostru și afecțiunea deosebită alegând de la floraria Bloomeria unDacă ești în căutare de, tastează bloomeria.ro și alege un buchet de flori special conceput pentru cei care își sărbătoresc ziua de naștere.Serviciul de livrare la domiciliu sau la birou un buchet de flori nu este doar modern, ci și util. Poate suntem plecați din localitate sau doar extrem de ocupați în ziua respectivă, însă un singur click poate aduce un zâmbet pe chipul persoanei dragi nouă.Trebuie doar să alegem buchetul potrivit, apoi să stabilim ziua, intervalul orar și adresa livrării, iar Bloomeria se va ocupa de toate detaliile, inclusiv de livrarea buchetului prin curieri proprii. În București și Ilfov, livrarea va dura maxim 3 ore, iar în București livrarea este gratuită.Este poate cea mai simplă și elegantă variantă de a oferi un cadou de zi de naștere oricărei persoane, care să aibă și o semnificație intrinsecă, nu doar valoare financiară și materială.Se spune că persoanele cu ochi deschiși la culoare (albaștri, verzi) percep mai bine culorile deschise și că persoanele cu ochi închiși la culoare percep mai acurat culorile închise. Cei cu ochii căprui percep cel mai corect nuanțele cromatice. Ar trebui să ținem cont de această informație și să oferim florile luând în considerare și acest aspect atunci când alegem să le oferim unei persoane dragi.Spre deosebire de un cadou oarecare, florile, fie că sunt prezentate în cutii, criogenate, ansamblate în buchete ori plantate în ghivece, produc o impresie estetică deosebită. Dacă am oferi și flori alături de un oarecare alt cadou de ziua de naștere a persoanei dragi nouă, am transforma un gest de curtoazie într-un gest de prietenie și respect sincer.Chiar dacă florile trec, sentimentele și amintirile rămân, tocmai pentru că sunt mijlocite de flori, ființe însuflețite cu o bogată simbolistică, amintirea unor flori superbe va rămâne mult timp vie și proaspătă.Frumusețea este imposibilă fără flori, acești ambasadori ai frumuseții naturale infinite, care poate conecta două persoane așa cum niciun obiect material nu o poate face.Buchetele de flori create de catrenu ne vorbesc doar despre frumusețea inegalabilă a florilor atent selectionate de catre floriști pasionați, ci și despre un stil de viață în care delicatețea și rafinamentul joacă un rol mereu la modă.Profita de oferta generoasa de peste 5000 de buchete de flori pentru a alege sa daruiesti iubire astazi femeii importante din viata ta.