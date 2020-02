Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 18, a anunţat, joi, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.Ultimele două persoane care au decedat din cauza gripei sunt un copil de un an şi şase luni din judeţul Neamţ şi o femeie de 49 de ani din judeţul Mureş. În ambele cazuri, s-a confirmat infectarea cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. In ambele cazuri au existat si alte conditii medicale preexistente si nu fusesera vaccinati antigripal.Sunt peste 7000 de cazuri de gripă, ceea ce reprezintă un număr dublu faţă de săptămâna anterioară şi tot dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.Sunt peste 170.000 de infecţii resporatorii, cu 23.000 mai multe faţă de săptămâna anterioară.Autorităţile sanitare anunţă că dozele de vaccin achiziţionate suplimentar vor ajunge la medicii de familie săptămâna viitoare, astfel că, cine nu s-a vaccinat antigripa o poate face.

Articole recomandate

Bebelus de 1 an si 6 luni mort din cauza gripei Un baietel in varsta de 1 an si 6 luni a murit din cauza gripei in judetul Neamt. Copilul avea si alte afectiuni si nu era vaccinat antigripal. Baietelul a fost confirmat cu virus gripal tip A! La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica,

Oficial: Epidemie de gripa in Romania Oficial este epidemie de gripa in Romania! Ministerul Sanatatii a declarat joi epidemie de gripa in Romania dupa ce numarul de imbolnaviri a crescut foarte mult in ultima saptamana. Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 18, a anunţat, joi, Centrul

Tanara 29 de ani s-a aruncat in gol de la etajul 10, in Bucuresti O tanara de 29 de ani din Bucuresti s-a aruncat in gol de la etajul 10 al blocului in care locuia. Intreaga tragedie s-a produs chiar sub privirile mamei tinerei, care, din pacate, nu a putut sa isi impiedice fiica sa se arunce in gol. Tragedia s-a produs in sectorul 2 al Capitalei, miercuri

Tigarile mentolate, interzise de catre Uniunea Europeana Tigarile mentolate sau cele cu capsula nu vor fi retrase de pe piata incepand cu luna mai 2020. Aceasta reglementare face parte din Directiva UE privind produsele din tutun, ce a intrat in vigoare la data de 19 mai 2014 si prevede interzicerea tigarilor mentolate in cadrul statelor membre UE.