Patru modalitati prin care poti sa-ti gestionezi mai bine finantele

Pentru orice femeie preocupata de dezvoltarea sa personala, o buna gestionare a finantelor proprii este esentiala. De altfel, din ce in ce mai multe instrumente de educatie financiara sunt puse la dispozitia publicului larg, pentru a pune bazele unei intelegeri mai bune despre ce inseamna o buna gestionare a bugetului, de ce este important sa economisim si chiar sa investim. Daca si tu esti interesata de cum iti poti gestiona mai bine finantele, iata patru idei de baza.Ai observat ca, fie si dupa o marire de salariu, bani iti ajung tot atatea zile? Asta se intampla pentru ca atunci cand inregistram o crestere a veniturilor, incepem sa ne diversificam si cheltuielile. Ca sa poti economisi si sa ai un fond de urgente, unul de vacante sau un cont de economii, este important sa cheltui mai putin decat castigi. Ca sa faci acest lucru, este esential sa-ti creezi in fiecare luna un buget de cheltuieli si sa-l respecti cu strictete. In plus, daca vei face o analiza detaliata, vei observa ca de multe ori banii sunt cheltuiti pe lucruri neesentiale, care nu iti amelioreaza in niciun fel stilul de viata. De exemplu, nu exista o diferenta esentiala intre ceea ce face un gel de dus de 12 lei si unul de 32. Astfel de mici sume se aduna si la finalul lunii, daca faci un calcul, vei observa ca se strange o valoare semnificativa.Atunci cand scoti bani din buzunar ca sa cumperi ceva, gandeste-te bine daca respectiva achizitie reprezinta o investitie sau nu. Orice obiect de calitate care poate fi folosit pe termen lung sau care te scuteste de alte cheltuieli este o investitie. De exemplu, un palton de lana sau casmir cu o croiala clasica impecabila, desi scump, poate fi o investitie. E posibil, calculand costul per purtare, sa ajungi la un raport excelent, care sa te convinga ca ai facut o alegere buna. Maturitatea inseamna sa faci alegeri bune, pe termen lung. In loc sa cumperi diferite perechi de cercei fantezie facuti din metale obisnuite si plastic, poti alege sa investesti in bijuterii aur , care nu-si vor pierde niciodata valoarea.Optiunea transferurilor automate pe care o pun la dispozitie numeroase banci poate fi un instrument de mare ajutor, nu doar la plata facturilor, ci si atunci cand vrei sa faci economii. Iti poti seta un astfel de transfer automat a doua zi dupa ce iei salariul, din contul curent in contul de economii. In acest fel, stii de la inceput ca nu trebuie sa te bazezi pe suma pe care vrei sa o pui deoparte. Specialistii in educatie financiara spun ca ar trebui sa economisim cam 20% din venituri. Daca ti se pare un procent prea mare, incepe cu 10%. Important este sa inveti sa respecti aceste plati catre contul tau de economii, asa cum ai face cu orice factura.Daca ti se pare ca veniturile tale actuale nu sunt suficiente astfel incat sa poti face si economii, incepe sa te gandesti la o a doua sursa de venit. Ar putea fi vorba de un al doilea job, part-time, daca actualul contract pe care il ai iti permite acest lucru, ar putea fi o colaborare intr-un domeniu in care ai experienta sau de monetizarea unui hobby oarecare, de la fotografie la croitorie. Cu putina creativitate si organizandu-ti bine timpul, poti sa obtii un al doilea venit. Desigur, ideal ar fi sa poti gasi un mijloc de a face un venit pasiv, cum ar fi cele ce provin din inchirierea unui apartament sau un teren.