Poti primi 300 de lei daca se intrerupe curentul. Ce trebuie sa faci ca sa fii despagubit

Val de cutremure in Romania in ultimele 24 de ore. Trei seisme s-au produs numai marti dimineata, dupa ora 3.00 in Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). In total, 7 cutremure s-au produs in