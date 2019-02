Romanii vor sa traiasca sanatos, dar recunsc ca le este greu sa isi schimbe stilul de viata

In timp ce peste 84% din cei care au raspuns la sondaj considera ca totul incepe cu alimentatia, un procent semnificativ (60%) si-a propus pentru acest an tocmai atingerea unui echilibru in dieta, alaturi de un program mai activ de sport. 70% declara ca isi doresc sa reduca sau sa renunte la consumul de zahar si o treime considera ca in 2019 ar trebui sa consume alimente cat mai putin procesate.Intrebati despre schimbarile pe care doresc sa le faca in alimentatie in acest an, 44% au precizat ca isi doresc sa consume mai multe cereale naturale, fara adaos de zahar (fulgi de ovaz, hrisca etc), 40% sa introduca in dieta suplimente naturale (spirulina, turmeric etc), in timp ce mai mult de o treime vor sa adauge pe lista alimentelor mai multe produse apicole si seminte (in, canepa etc).De altfel, acestea sunt si alimentele naturiste consumate cel mai des, la care se adauga ceaiurile, consumate de 67% din cei care au raspuns la sondajul Vegis.ro. Printre alimentele care au fost de asemenea introduse in dieta se numara uleiul de cocos (15%), inlocuitori ai zaharului rafinat (14%), produse fara gluten (6,8%) si Miere de Manuka (5%). Totodata, 48% consuma regulat suplimente de vitamine si minerale, care ii ajuta sa isi mentina energia si imunitatea la cote optime. Zaharul este alimentul pe care vor sa il reduca in alimentatie 70% dintre respondenti. Alaturi de acesta, in topul alimentelor pe care doresc sa le elimine, romanii au pus grasimile trans (55%), aditivii alimentari (51%), dar si sarea (26%). 47% dintre respondenti declara ca vor sa renunte la carne si la mezeluri, iar un procent similar la lactoza si produse din lapte.36% dintre respondenti considera ca produsele naturiste ajuta la slabit, in timp ce 82% sunt de acord ca acestea sunt mai sanatoase si contribuie la o stare mai buna sanatate (88%).In ceea ce priveste alimentatia vegetariana, 37% dintre respondenti sunt de acord ca este mai sanatoasa, 37% nu sunt convinsi, iar 26% nu considera mai sanatos acest tip de dieta.Doar 5% declara ca nu stiu ce ar trebui sa faca pentru a duce un stil de viata sanatos, iar 43% considera ca a trai sanatos este o misiune dificila.Bugetul alocat lunar pentru mentinerea unui stil de viata sanatos variaza intre cateva zeci de lei, pentru 15% dintre respondenti si ajunge pana la cateva sute de lei. In timp ce 23% declara ca investesc peste 500 lei lunar pentru alimentatie si activitati sanatoase, 44% aloca intre 100 si 300 lei.