10 lucruri pe care nimeni nu trebuie sa le faca in timpul epidemiei de coronavirus

Iata 10 lucruri pe care nimeni nu ar trebui sa le faca in timpul epidemiei de coronavirus.Imediat ce au fost anuntate masuri de izolare si distantare sociala, oameni din intreaga lume au dat buzna in magazine si au cumparat produse si alimente in exces. Mult mai multe decat le-ar fi necesare. Aceste reactii ale oamenilor au dus la epuizarea stocurilor unor produse, in special de igiena, si chiar la speculatii ale preturilor. Cumparaturile se pot face normal pe perioada starii de urgenta. Magazinele alimentare raman deschise.Citeste continuarea pe supermame.ro