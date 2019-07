10 patrupede simpatice isi cauta perechea pe un site de dating romanesc

Cu totii ne dorim dragoste, indiferent ca vorbim despre oameni sau despre... animale. Sentimente.ro, cel mai mare site de dating din Romania, isi doreste sa sprijine dragostea in orice forma a sa, prin urmare a initiat un program-pilot de adoptie a animalelor fara stapan prin intermediul platformei proprii. Astfel, 10 caini au primit cate un profil dedicat, iar acesta este promovat organic in timeline-ul fiecarui membru al site-ului de dating.Peste 12% dintre utilizatorii activi Sentimente.ro au declarat ca au sau ca si-ar dori sa aiba un animal de companie. In aceste conditii, ne bucuram ca Big Hearts Society este alaturi de noi in acest demers si speram ca acesta sa fie doar primul pas dintr-un lung sir de adoptii, a precizat Flori Dragomir, co-fondator al site-ului Sentimente.ro.Utilizatorii Sentimente.ro pot afla de pe profilul personal despre posibilitatea de adoptie a unuia dintre cei 10 caini, fiecare dintre acestia avand o pagina de profil dedicata. De asemenea, oricine poate afla detalii despre ei, indiferent daca are sau nu cont pe site-ul de dating. Fiecare pagina de profil are o sectiune speciala de share catre cele mai populare medii sociale de comunicare, astfel incat informatia sa ajunga la persoanele interesate, fara ca acestea sa fie nevoite sa-si faca si cont pe Sentimente.ro.Toti cei 10 caini sunt dresati si fac parte dintr-un program unic in tara, care vizeaza reabilitarea emotionala a cainilor abandonati sau abuzati, alaturi de dresajul lor. Fiecare caine este pregatit pentru adoptie, iar intregul proces este supravegheat de Asociatia Big Hearts Society. Adoptia se va finaliza dupa semnarea unui contract de adoptie, homecheck si o perioada de proba, astfel incat procesul sa fie unul de succes, a precizat Carla Alina Buleanu, reprezentant al Big Hearts Society.Cainii din proiectul-pilot sunt de talie mica, medie si mare, iar in descrierea fiecaruia au fost trecute, pe langa date legate de aspectul fizic si starea lor generala, inclusiv trasaturile lor, preferintele si conditiile in care ar trebui tinuti acestia. Toti cainii au fost sterilizati si microcipati, deparazitati si vaccinati. Ei au intre 1 si 6 ani, sunt dresati si pregatiti sa isi gaseasca un camin nou. Pentru a face cunostinta cu Max, Anna, Ozzy, Didi, Luna, Bolek, Lola, Linda, Sasha si Marco intrati aici