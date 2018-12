13 lucruri pe care nu le stiai despre Craciun. Cati kilometri calatoreste Mos Craciun? Cel mai mare cadou de Craciun din istorie!

Craciunul este o sarbatoare atat de mare, incat multe economii se bazeaza pe aceasta perioada din an. Nici nu ar trebui sa ne mire faptul ca, daca Grinch ar fura intr-adevar Craciunul, comertul international ar suferi puternic, pierderile fiind de dimensiuni aproape apocaliptice.Iata 13 lucruri pe care nu le stiai despre Craciun.Vascul este o planta erbacee semiparazita, care creste pe tulpinile plantei gazde, avand aspectul unor tufe ramuroase, ingrosate la noduri, de unde se pot rupe cu usurinta. Plantele “gazda” sunt infestate prin gainatul unor pasari care au mancat semintele plantei parasite. Asa ca, data viitoare cand iti saruti jumatatea sub vasc, aminteste-ti ca o faci sub o planta parazitara.Nu se stie exact cand s-a nascut Iisus Hristos. In secolul al IV-lea, Biserica Catolica a hotarat ca Sarbatoarea Nasterii Domnului sa fie celebrate la data de 25 decembrie.Potrivit statisticilor, in Statele Unite cumparaturile de Craciun reprezinta 1/6 din piata totala de retail.Desi in multe culturi se impodobeste bradul de Craciun din timpuri stravechi, prima certificare istorica a fost atestata in secolul al XVI-lea in cultura crestina germana. Totusi, cea mai cunoscuta poveste este cea a lui Martin Luther care a imbodobit bradul de Craciun fiind inspirat de stelele care straluceau printre crengile brazilor.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.