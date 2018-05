17 copii au ramas orfani in urma accidentului din Ungaria care a omorat noua oameni

In timpul acestei depasiri riscante, microbuzul a fost lovit de un TIR plin cu nisip. Toate cele noua persoane aflate in microbuz au murit, lasand în urmă 17 de copii orfani, unii de ambii părinți. Inițial, informațiile indicau că este vorba de 35 de orfani. În plus, în microbuz se mai afla și o femeie însărcinată, care a pierit împreună cu soțul ei.Cât despre șofer, el și-a înființat firma de transport în urmă cu patru ani și făcea aceste curse regulat. Barbatul care conducea microbuzul, in varsta de 38 de ani, transporta sase barbati si doua femei care se intorceau acasa de la munca. Oamenii plantau hamei in Slovacia si se indreptau spre judetul Mures, localitatile Deaj, Capalna si Agriste.