2 decese in Romania in urma infectiei cu noul coronavirus. 433 de cazuri in total

Bilant negru in Italia anuntat sambata, 21 martie, de autoritatile italiene: 793 de decese in Lombardia in ultmele 24 de ore. Numarul deceselor se ridica acum de la inceputul epidemiei la 4.825. În total, in Italia, 4.825. de oameni au murit din cauza coronavirusului, potrivit La