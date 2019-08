20% dintre romance primesc flori (aproape) in fiecare luna. Te numeri printre ele?

Floarea preferata a romanilor este trandafirul, arata un sondaj recent Floria.ro. In topul preferintelor se afla, la scurta distanta, bujorul si laleaua. De altfel, acest top este confirmat si de comenzile inregistrate, in 9 ani de activitate fiind livrati 1,5 milioane de trandafiri.20% dintre cei care au participat sondajul Floria.ro au declarat ca primesc flori aproape lunar, in timp ce cei mai multi – 54% spun ca primesc atunci cand exista o ocazie: aniversare, sarbatori consacrate, precum 8 martie etc. Placerea de a oferi flori este destul de mare in randul romanilor. Astfel, 42% sustin ca fac acest lucru ori de cate ori considera potrivit, fara a astepta o ocazie speciala pentru acest lucru, iar 17% declara ca ofera flori in semn de multumire.Doar 2,4% ofera flori cand vine aniversarea casatoriei si doar 1,5% cand considera ca au gresit cu ceva.Am observat aceasta tendinta din ultimii ani de a darui flori si in afara sarbatorilor consacrate: zile de nastere, aniversari, zile de nume, asa ca oferim un asa-zis pretext prin colectiile create de designerii Floria.ro. De exemplu, in luna august, in afara de Sfanta Maria, am creat colectii dedicate Zilei Prieteniei sau Zilei Intamplarilor Fericite , a explicat Marina Popescu, General Manager Floria.ro.Aproape jumatate dintre respondenti isi cumpara des flori pentru acasa, iar cei mai multi prefera florile la buchet, pe care insa le aleg ei, numarul celor care cumpara buchete gata facute fiind simtitor mai mic (36%). 81% au precizat pentru Floria.ro ca prefera buchete cu o cromatica diversa, dar si cu tipuri diferite de plante. In topul celor mai populare buchete comandate online se afla cele de trandafiri, cate 5, 7, 9 sau 11 flori, rosii, albi, uneori chiar si din alte culori. Printre florile iubite de romani se mai afla si freziile, orhideele, crizantemele si hortensiile, iar acestea se regasesc in colectiile de sezon semate de designerii Floria.ro.Printre cele mai comandate aranjamente se numara creatiile floristilor care se regasesc pe site sub denumirea Vise colorate, Pasiune inocenta sau Dragoste nemarginita. De altfel, doar 5% dintre romani isi doresc flori exotice in buchete, in timp ce aproape 40% prefera florile de sezon, iar restul nu are o preferinta anume, concentrandu-se pe prospetimea si rezistenta acestora.Din aceste preferinte s-au inspirat si designerii Floria.ro cand au pregatit colectia de Sfanta Maria. Hortensia este vedeta buchetelor din aceasta perioada, iar cromatica dominanta este verde – alb si mici accente de culoare, dar pastelate, astfel incat aranjamentele transmit delicatete, eleganta, dar si o apropiere de tot ce este natural si autentic. Peste 1,8 milioane de persoane isi serbeaza ziua de Sfanta Maria, fie ca vorbim de 15 august sau de 8 septembrie. In fiecare an am remarcat o crestere a vanzarilor online si nu numai, asociata in mod evident cu aceste sarbatori, chiar daca de cativa ani 15 august este zi libera si multi pleaca din oras. Tocmai de aceea, disponibilitatea livrarii in toata tara, in doua ore, s-a dovedit un serviciu util, iar in ultimii ani am avut inclusiv livrari pe plaja, a mai declarat Marina Popescu. *Sondajul Floria.ro a fost efectuat online, in luna iulie 2019, pe un esantion de 367 de persoane.