31 mai va fi zi libera? Ce a anuntat Raluca Turcan, ministrul Muncii

Foarte multa lume asteapta sa afle daca Guvernul va face punte intre ziua de 31 mai, care pica luni, si 1 iunie, Ziua Copilului, sarbatoare legala in Romania. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, sambata, la Constanta, ca inca nu s-a discutat despre acest subiect, insa considera ca

Centrul Capitalei va deveni pietonal. Astfel, mai multe strazi din Bucuresti vor fi inchise inchise incepand cu 29 mai, in fiecare weekend. Primarul Bucurestiului, Nicusor Dan, a anuntat ca va fi lansat proiectul Strazi Deschise, o invitatie pentru bucuresteni pentru a se plimba in aer liber.

O floare rara a inflorit in Romania doar pentru 10 zile. Imagini spectaculoase cu aceasta minunatie a naturii au fost publicate de Romsilva. Este vorba despre bujorul de padure, care infloreste in luna mai, iar perioada de florescenţă durează aproximativ zece zile. „A

Astazi, 21 mai, se celebreaza Sfintii Constantin si Elena. Peste 1,7 milioane de romani isi serbeaza in aceasta zi onomastica Ca in cazul oricarei sarbatori romanesti, in jurul acestei zile, de-a lungul timpului, s-au format o serie de traditii si obiceiuri pe care oamenii inca le respecta su