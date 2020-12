4 SFATURI de organizare a mesei de CRACIUN pentru impresionarea SOACREI

Sărbătorile de iarnă sunt cele mai frumoase momente petrecute în fiecare familie. Magia Crăciunului, bradul frumos împodobit, beculețele care sclipesc jucăușe, ornamentele delicate, mâncarea delicioasă și dulciurile sunt doar câteva dintre elementele care trebuie să existe pentru succesul unui Crăciun în familie.Situația începe să se schimbe cumva brusc când la masa se anunță sosirea soacrei. Toată lumea știe că soacrele sunt, de obicei, mofturoase, cârcotașe, că știu orice mult mai bine decât nurorile, așa că organizarea mesei de Crăciun trebuie să fie cu adevărat impecabilă. Aflate în această situație, nurorile sunt nevoite să culeagă sfaturi de pregătire a unei mese ca în povești, plină de bunătăți și amenajată în cele mai mici detalii, în așa fel încât soacra să nu aibă ce comenta. Poate deveni realitate acest lucru?Ai ceva emoții și crezi că nimic nu-i va plăcea pentru că mereu comentează ceva la adresa ta? Ce-ar fi să te pregătești cum se cuvine și să lași emoțiile deoparte?1. Pentru început, deși, la aflarea veștii, cele mai multe nurori intră în panică, totuși, este important să-și păstreze calmul, pentru că doar așa lucrurile vor fi realizate bine. În primul rând, trebuie să te gândești la amenajarea mesei ca la carte. Intră pe Internet și culege informații, vizionează fotografii pe diferite site-uri de specialitate și încearcă să pui în practică. Nu uita că ai nevoie de un set de farfurii frumoase, de șervețele, tacâmuri, pahare de trei feluri, solnița cu sare și alte obiecte utile pentru servirea mesei. Dacă vrei să impresionezi cu adevărat, găsești farfurii deosebite pentru Crăciun în mediul online și rezolvi rapid problema;2. Este o masă organizată în familie și, deși ți-ai dori să ai confort psihic și să inviți mulți prieteni, pentru a te învârti în mediul cu care ești obișnuită, renunță la această idee și optează pentru un număr mic de invitați. Mama soțului tău va aprecia acest lucru, pentru că este mai în vârstă și nu va prefera gălăgia. Poți să inviți propriii părinți, frați și surori, cel mult nașii sau un prieten foarte bun;3. Decorarea mesei nu poate fi uitată. Sfatul cel mai bun este să „tragi cu ochiul” la diferite exemple de decorare a mesei de Crăciun și să alegi tema în funcție de design-ul casei tale, de preferințele personale și de numărul de persoane pe care îl vei invita la masă cu această ocazie. În mod normal, soacra este obișnuită cu acel Crăciun tradițional, pe care îl organizează acasă la ea an de an. Dacă vrei să o impresionezi, recreează stilul ales de ea și adu-i cât mai multe îmbunătățiri, dar și un plus de eleganță;4. Felurile de mâncare trebuie să o cucerească. Adevărul este că va avea de comentat oricum. Un truc dacă vrei să „îndulcești” situația este să gătești un fel de mâncare pe care-l pregătește, de regulă, și ea. Sun-o înainte, pentru a afla rețeta pe care o folosește în mod obișnuit. Va încerca să explice de ce ei îi iese foarte bine pe toată durata mesei de Crăciun și va recunoaște că știi să gătești extraordinar celelalte feluri de mâncare.În concluzie, chiar dacă pare un coșmar organizarea unei mese de Crăciun alături de soacră, totuși, lucrurile pot fi extrem de simple cu puțină ambiție și mult calm. Pregătirea minuțioasă a detaliilor va fi cheia succesului.shutterstock.com