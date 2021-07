4 solutii pentru a reduce impactul hainelor noastre asupra mediului

Industria modei si a textilelor ramane una dintre cele mai poluante din lume. Reciclarea, transformarea sau donarea hainelor vechi sunt gesturi responsabile din punct de vedere ecologic si nu pot fi neglijate. Ce facem cu hainele care nu-si mai gasesc locul in sifonierul nostru? Le reparam sau le transformam, dar unele nu ne mai vin, oricat ne-am dori. Ce putem face pentru ca aceste textile sa nu ajunga la gunoi? Iata cateva idei simple pentru a rezolva aceasta problema.Piata magazinelor second-hand, fizice sau online, este in plina efervescenta. Este un mod de a oferi hainelor o noua viata, dar si o mică sursă de venit in acelasi timp. Poti vinde chiar tu aceste haine sau poti folosi platforme existente pe internet, create special pentru aceasta piata. Poti deveni mai responsabila cu mediul nu doar revanzandu-ti hainele, ci si cumparand astfel de produse second-hand. De exemplu, daca esti insarcinata si nu stii cum sa iti alegi hainele de gravida sau nu vrei sa cheltuiesti prea multi bani pentru niste lucruri pe care le vei purta doar cateva luni, poti vizita aceste platforme si iti vei putea crea o garderoba in stilul tau, dar cu un buget redus. Dupa folosirea hainelor, poti sa le revinzi sau sa le faci cadou altcuiva care asteapta un copil. Piata second-hand permite prelungirea duratei de viata a articolelor de imbracaminte, reducand astfel impactul general asupra mediului. Putem da hainelor o noua sansa si ele nu vor sfarsi intr-un depozit de deseuri.De ce sa nu donezi hainele pe care nu le mai porti, in loc sa le inghesui prin diferite dulapuri? Exista diverse centre de colectare sau organizatii care se ocupa de acest lucru, e destul sa te interesezi ce poti gasi in localitatea ta. Multe dintre aceste organizatii fac actiuni de colectare in mai multe orase sau amplaseaza puncte de colectare voluntara. In urma colectarii, hainele sunt sortate. Cele curate si care pot fi purtate sunt redirectionate spre centrele de copii, batrani sau pentru mame singure, dar nu numai. Hainele care sunt intr-o stare foarte buna pot fi revandute in magazine specializate, iar fondurile stranse in urma acestei actiuni sunt alocate centrelor sau persoanelor aflate in situații defavorizate. In cazul hainelor ce nu pot fi purtate, acestea sunt reciclate si, de cele mai multe ori, vor deveni alte obiecte de imbracaminte.De ce sa nu organizezi o petrecere cu prietenele in care sa faceti schimb de haine? Vei putea sa imbini utilul cu placutul intr-un mod foarte simplu. Fiecare dintre voi aduce hainele pe care nu le mai poarta, apoi nu va mai ramane decat sa le probati si sa vedeti ce vi se potriveste. Si tot asa, pana cand toate hainele au fost schimbate intre voi. Astfel, puteti petrece o seara amuzanta, relaxanta si placuta cu prietenele. Caci ce poate fi mai placut decat sa faci „shopping” cu prietenele alaturi?Uneori e nevoie de foarte putin pentru a transforma un lucru! Daca ai cateva notiuni de baza in folosirea unei masini de cusut, poti crea modele noi si simpatice. Rochia e prea scurta, dar adori modelul ei? Taie partea de jos si creeaza o bluza noua. Nu-ti place un guler? Scoate-l. O camasa ti se pare demodata? Taie-i manecile si fa din ea o bluza noua, de vara. Tricoul preferat s-a patat? Vopseste-l. Ai agatat bluza favorita si nu reusesti sa o repari? Foloseste o broderie sau cateva perle si ai rezolvat problema.