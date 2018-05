40.000 de lei recompensa pentru cel care il prinde pe criminalul fetitei de 5 ani din Baia Mare

Anchetatorii nu au reusit nici pana in acest moment sa il prinda pe agresor. La audieri au fost chemate mai multe persoane, printre acestea numarandu-se atat tatal micutei, cat si unchiul.Pentru a da de urma criminalului, primarul din Baia Mare, dar si alti politicieni au declarat ca ofera recompense in valoare de 40.000 de lei celui care reuseste sa il prinda.Misiunea procurorilor este extrem de dificilă şi asta pentru că, spun surse din anchetă, corpul neînsufleţit al fetiţei a fost mutat dintr-un loc într-altul, ceea ce a dus la distrugerea probelor esenţiale în acest caz.Fata a fost găsită fără viaţă, acum 6 zile, într-o clădire părăsită, în apropierea casei. Autopsia a arătat că a fost agresată sexual şi omorâtă cu cruzime. Procurorii nu exclud că asasinul să fie minor.

