5 cadouri de Craciun care le schimba viata celor dragi. Ideile cu care nu poti da gres

In fiecare an in luna decembrie faci cadouri din acelasi registru, optezi pentru lucruri de care cei dragi au nevoie sau te indrepti spre obiecte din sfera pasiunilor lor. Ce-ar fi daca anul acesta le-ai darui ceva total surprinzator si care sa le transforme viata? Iata cateva sugestii de cadouri care au puterea de a aduce o schimbare reala in viata celor dragi:Cu siguranta ai cumparat in trecut pentru prietenii tai fumatori tigari din foi, un trabuc sau o tabachera. Anul asta poti sa alegi pentru ei un cadou care sa transforme total obiceiul de a fuma. Un IQOS , dispozitiv electronic care incalzeste tutunul, nu-l arde, este un cadou pe care o sa-l foloseasca in fiecare zi si care ii va schimba complet obiceiul de a fuma. Va putea sa fumeze fara grija mirosului neplacut care ramane pe maini si pe haine sau care se imbiba in textilele din casa. In plus, nu va mai trebui sa se preocupe cu privire la scrum si va putea fuma linistit chiar si in unele restaurante si cafenele. Este un mare avantaj pentru un fumator sa nu mai fie nevoit sa iasa afara in frig doar pentru o tigara si sigur va profita din plin de acest cadou.Cu totii avem in jur cel putin o persoana apropiata care spune mereu ca vrea sa faca miscare, dar nu are timp de asa ceva. Ce-ar fi daca i-ai lua o bicicleta statica pentru acasa, pe care sa o poata folosi zilnic? Nu va mai putea folosi scuza legata de lipsa timpului si va dezvolta un obicei sanatos. E aproape imposibil sa dai gres cu un asemenea cadou care, de fapt, se traduce intr-un organism mai puternic si o stare de spirit mai buna. Este potrivit chiar si pentru parinti si bunici care vor sa se mentina in forma.Amicului acela care e mereu suparat din cauza traficului si care pierde zeci de minute zilnic stand la semafor si in coloane de masini ii poti schimba viata cumparandu-i un mijloc de transport alternativ , electric, ce il va ajuta sa ajunga la birou mai repede si fara nervii intinsi la maximum. Este un cadou potrivit si pentru iubitul, sotul sau fratele tau.Prietena, sora sau chiar mama, indiferent despre ce femeie speciala din viata ta e vorba, un voucher pentru epilat definitiv sigur este un cadou grozav, care ii va face viata mai usoara. Este suficient sa iei un voucher pentru 2-3 sedinte, pentru ca rezultatele se vad foarte devreme. va opta cu siguranta pentru continuarea programului cand va vedea diferenta intre acest tip de epilare si cele clasice.Ai o prietena buna care iti spune de luni de zile ca nu mai este motivata de jobul sau si ca ar vrea sa-si urmeze o pasiune? Un curs in care poate invata mai multe despre domeniul care o pasioneaza ar putea fi cadoul care sa-i schimbe viata pentru totdeauna. In plus, daca primeste un voucher la cursuri cadou, nu va mai putea amana decizia de a-si urma pasiunea. Fie ca ar vrea sa faca web-design sau sa coasa haine, ii poti face aceasta bucurie, platind un curs in care sa afle mai multe despre aria care o intereseaza.