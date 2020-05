8 alimente care te scapa de constipatie

O digestia normala inseamna scaun zilnic de doua sau de trei ori pe zi. Totusi, daca scaunul intarzie sa apara, este uscat sau apare o senzatie de evacuare incompleta, poate fi vorba despre constipatie. Alimentatia joaca un rol important in buna functionare a sistemului digestiv.Iata 8 alimente bune impotriva si prevenirea constipatiei:Uleiul de masline si grasimile sanatoase, in general, lubrifiaza bolusul fecal. Adaugarea uleiului de masline in salate sau legume ajuta la imbunatatirea tranzitului intestinal.Ulei de masline extravirgin: se recomanda consumul a 4-6 linguri pe zi, presat la rece, pentru pansament.Citeste continuarea pe diete24.ro