969 decese raportate in Italia in 24 de ore

Este, insa, de departe, cel mai mare numar de decese anuntat pâna acum, chiar daca autoritatile au precizat ca 50 dintre aceste persoane au decedat cu o zi inainte, dar nu fusesera luate in calcul in bilantul anuntat joi.Cel mai grav bilant de pâna acum fusese la sfârșitul saptamânii trecute și era de 793 de morti.Numarul total al mortilor in Italia, de la inceputul epidemiei, la sfârșitul lunii ianuarie, a depașit acum 9.100, fiind in continuare tara care sufera cel mai mult de pe urma pandemiei de SARS-CoV-2.Bilantul agravat de vineri se explica insa prin numarul tot mai mare de persoane care se afla la terapie intensiva, peste 3.000.Numai in Lombardia au murit in ultimele 24 de ore 541 de persoane.