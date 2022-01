A aparut o subvarianta a variantei Omicron: "Este de 1,5 ori mai transmisibila"

Oamenii de stiinta din intreaga lume sunt in alerta dupa ce a fost descoperita o subvarianta a variantei Omicron in mai multe tari europene. Prof.dr. Emilian Popovici, vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, spune ca aceasta subvarianta este de 1,5 ori mai transmisibila decat varianta Omicron si a inceput deja in multe tari sa inlocuiasca varianta originala.”Am spus că după un val epidemic devastator cum e cel cauzat de Omicron este posibil să urmeze o perioadă de acalmie (linişte) inter - epidemică cu condiţia ca să nu apară o nouă variantă şi mai transmisibilă. Şi iată că din păcate a apărut derivată din Omicron (B.A 1) această subvariantă B.A 2 care este după studiile preliminare de 1,5 ori mai transmisibilă decât Omicron”, a declarat universitarul pentru Adevărul.Pana in prezent exista doar rezultatele unor studii preliminare este prematur ca specialiştii să se pronunţe pentru perspectiva unui val 6 cu sub-varianta B.A 2 .” Însă ţinând cont de prezenţa acestei subvariante în câteva zeci de ţări precum şi de faptul că în Danemarca subvarianta B.A. 2 devine dominantă în faţa variantei Omicron având după aceleaşi studii preliminare o transmisibilitate de 1,5 x mai mare, putem gândi la o prelungire a valului 5 datorată apariţiei acestei subvariante. Singurul aspect cumva pozitiv este acela că până în prezent nu au fost remarcate modificări în ceea ce priveşte gravitatea bolii”, a mai spus prof. dr. Emilian Popovici.