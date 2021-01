A doua etapa de vaccinare anti-Covid: cum te poti inscrie

Pe 15 ianuarie a inceput cea de-a doua etapa de imunizarere impotriva coronavirusului. Pentru a marca public inceputul acestei etape, presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat in aceasta dimineata, in direct.Persoanele cu varsta de peste 65 de aniPersoanele cu boli croniceAngajati din activitati esentiale ale statuluiDiabet zaharat;Obezitate;Afectiuni cronice cardiovasculare;Afectiuni cronice renale;Afectiuni oncologice;Afectiuni pulmonare;Afectiuni neurologice, inclusiv sindromul Down;Afectiuni hepatice moderate/severe;Afectiuni autoimune;Imunodepresii severe: pacienti transplantati, pacienti care urmeaza terapii biologice sau terapie de HIV cu consult medical prealabil, lunga durata cu corticosteroizi;Alte boli metabolice, inclusiv congenitale.personal cheie pentru functionarea institutiilor statului (Administratia Prezidentiala, Parlament, Guvern, ministere si institutii subordonate acestora)personalul din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;personalul din sectorul economic vital: procesare, distributie si comercializare a alimentelor de baza (panificatie, lactate, carne, fructe si legume);uzine de apa, epurare, transport si distributie apa; centrale electrice, productie, transport si distributie curent electric; unitati de productie, transport si distributie gaze; unitati de productie, transport si distributie combustibili lichizi si solizi;unitati de productie, transport si distributie medicamente si materiale sanitare; transport de persoane si marfuri; noduri feroviare, aeroporturi civile si militare, porturi esentiale; comunicatii (Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Radio si Televiziune nationale);personalul din unitatile de invatamsnt si crese; personalul postal si din servicii de curierat; personalul cultelor religioase; personalul din mass-media care desfasoara activitati cu risc crescut de expunere la infectia cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje in unitati medicale); personalul din domeniul salubritatii si deseurilor.De asemenea, persoanele care se incadreaza I cea de-a doua etapa de vaccinare se mai pot programa prin urmatoarele mijloace: Prin medicii de familie;Individual;Prin contul apartinator (pe un cont se pot inscrie pana la 10 persoane);Prin call-center;Prin structurile de asistenta sociala de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.