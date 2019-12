A fost aleasa Miss Univers 2019. Cum arata cea mai frumoasa femeie din lume

Cea care a plecat acasa cu mult ravnita coroana a fost Zozibini Tunzi, Miss Africa de Sud, o tanara de culoare, in varsta de 26 de ani. Ea s-a impus in fata concurentei din Puerto Rico si celei din Mexic. Miss Africa de Sud a sustinut un discurs emotionant, in urma caruia a fost aplaudata cu frenezie. Ea a afirmat ca prin participarea ei la acest concurs isi doreste sa incurajeze tinerele fete sa capete mai multa incredere in ele.Tânăra cu părul scurt s-a impus în faţa a peste 90 de alte candidate şi a câştigat cel de-al 68-lea titlu Miss Univers, după Catriona Gray, Miss Filipine, care a obţinut acest titlu în 2018.Una dintre favoritele înaintea concursului din acest an, Miss Filipine, nu s-a calificat printre cele 10 finaliste.Franţuzoaica Maëva Coucke a reuşit, însă nu a ajuns în "top 5".Miss Myanmar, Swe Zin Htet, a fost şi ea eliminată înainte de finală. Swe Zin Htet a ţinut prima pagină a ziarelor săptămâna trecută după ce a anunţat că este lesbiană, devenind astfel prima candidată care şi-a recunoscut în mod deschis orientarea sexuală.