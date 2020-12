A fost lansata platforma online pentru programarea la vaccinarea impotriva COVID-19

In acest moment, se pot programa doar persoanele care se incadreaza in etapa 1, respectiv angajatii din domeniul sanatatii si social. Aplicatia nu poate fi folosita de restul persoanelor care nu se incadreaza in prima etapa de vaccinare. Programările pentru administrarea vaccinului se vor putea face pe pagina programare.vaccinare-covid.gov.ro "Începând de astăzi, 28 decembrie a.c., în conformitate cu Strategia de vaccinare împotriva COVID-19, se pot planifica la vaccinare persoanele din etapa 1, respectiv lucrătorii din domeniile sănătate și social, urmând să se activeze accesul în aplicație și pentru celelalte două grupe de vaccinare (grupa a II-a – populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale și grupa a III-a – populația generală).Vom informa opinia publică imediat ce accesul în aplicație va fi disponibil și pentru aceste două grupe populaționale", a anuntat, luni, Comitetul național privind vaccinarea împotriva COVID-19.