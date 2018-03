A murit fizicianul Stephen Hawking

„Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata”, au transmis Lucy, Robert si Tim, copiii regretatului fizician.„A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar a carui activitate si mostenire va dainui timp de multi ani”, se mai afirma in comunicatul emis de familia lui Stephen Hawking. Familia a laudat „curajul si persistenta” fizicianului, adaugând ca "inteligenta si umorul" acestuia au inspirat oameni din intreaga lume. Suferind de scleroza laterala amiotrofica (denumita si boala Lou Gehrig), o maladie paralizanta cu care a fost diagnosticat pe când avea 21 de ani, Stephen Hawking a fost timp de peste 50 de ani imobilizat intr-un scaun cu rotile si comunica prin intermediul unui computer si al unui sintetizator vocal. Pacientii diagnosticati cu boala de care sufera Stephen Hawking traiesc, in medie, 3 ani, doar 10% dintre acestia reusind sa supravietuiasca mai mult de 10 ani.Cu toate acestea, celebrul fizician a reusit sa depaseasca cu mult sperantele medicilor. Profesorul a indemnat pe toti oamenii cu dizabilitati fizice sa se concentreze asupra lucrurilor pe care le pot face si sa nu regrete lucrurile pe care nu pot sa le faca. A fost sef al catedrei de matematica de la Universitatea Cambridge, un post detinut in trecut si de Isaac Newton. Stephen Hawking, renumit pe plan mondial pentru contributiile sale la domeniul fizicii teoretice, este autorul volumului „Scurta istorie a timpului”, una dintre cele mai de succes carti din literatura stiintifica.

Articole recomandate

Educatoarea din Timis care si-a ucis fiica de 4 ani, primele declaratii: "Da, de asta mi-am omorat copilul" Oana Net, educatoarea din Timis care si-a omorat fiica in varsta de patru ani, a fost audiat ore intregi de procurori. Aceasta a marturisit in fata anchetatorilor ca nu stie ce a determinat-o sa isi ucida fiica si ca nu are o explicatie logica. Cu toate acestea, le-a menționat că de ceva

Motivul halucinant pentru care educatoarea din Timisoara si-a ucis fetita O tanara educatoare in varsta de 38 de ani si-a ucis fetita in varsta de 4 ani cu sange rece. Femeia i-a taiat venele micutei, apoi a inecat-o in cada. Dupa ce a comis oribila crima, aceasta a baut erbicid si a sunat la 112 unde a spus ca si-a omorat copilul. Potrivit primelor informatii,

Pungile din plastic cu maner, interzise in Romania Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania! Parlamentul a votat, miercuri, proiectul de lege prin care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner, începând cu 1 iulie 2018, cât şi la

O tanara, batuta cu pumnii si sechestrata de un taximetrist din Capitala O tanara de 24 de sustine sustine ca a fost batuta cu pumnii si cu picioarele de un taximetrist din Capitala. Conflictul intre cei doi ar fi pornit de la faptul ca femeia i-a reprosat taximetristului ca a ales o ruta mai lunga pentru a ajunge la destinatie. Revoltat de reprosurile facute de femeie,