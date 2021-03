A murit proprietarul PRO TV, Petr Kellner!

Accidentul aerian a avut loc in zona Ghetarului Knik, situat la 80 de kilometri est de orasul Anchorage. Nu este clar daca elicopterul s-a prabusit pe ghetar sau in apropierea acestuia.Echipele de interventie au localizat duminica dupa-amiaza (in cursul noptii de duminica spre luni, ora Romaniei) resturile elicopterului si au gasit cinci persoane decedate si un ranit. Persoana ranita este in stare grava si a fost transportata urgent la spital.Cine a fost Petr KellnerValoarea averii acestuia este estimata de presa locala la aproximativ 10 miliarde de euro.Petr Kellner a inceput sa-si construiasca averea la inceputul anilor ’90 cand a inceput sa vanda produse de birotica si papetarie.Mai tarziu a lansat un fond de investitii prin care a cumparat cel mai mare asigurator din Cehia in timpul privatizarilor.Petr Kellner este al doilea ceh care intra in piata media din Romania, dupa prietenul sau Daniel Kretinsky, proprietarul Europa FM si Virgin Radio. Kellner a fost cotat de revista americana Forbes in 2018 ca fiind al 88-lea cel mai bogat om al planetei, cu o avere estimata la 15,5 mld. dolari. Cu toate acestea, presa ceha ii estimeaza averea la mai putin de 10 mld. dolari.Petr Kellner a cumparat trustul Pro TV in 2019 - 2020.In luna octombrie 2020, Comisia Europeana aproba tranzactia prin care PPF Group, grupul ceh controlat de miliardarul Petr Kellner, cumpara de la americanii AT&T pachetul majoritar de actiuni al Central Media Enterprises (CME), compania-mama a PRO TV.La inceputul anului 2020, senatorul american Marco Rubio a cerut autoritatilor din SUA sa investigheze vanzarea Central European Media Enterprises, proprietarul PRO TV, catre PPF, grupul detinut de miliardarul ceh Petr Kellner, pe motiv ca acordul ar submina interesele Statelor Unite in Europa, prin prisma legaturilor dintre omul de afaceri si China, potrivit zf.ro.