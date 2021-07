A treia doza de vaccin, obligatorie in Romania? Valeriu Gheorghita a facut anuntul! In ce conditii se va administra

Coronavirusul a suferit numeroase modificari in ultimele luni, iar noile mutatii se raspandesc cu repeziciune. Israelul, a carui populatie este majoritar vaccinata, a anuntat deja ca va imuniza cu o a treia doza de vaccin persoanele vulnerabile! Ce sa va intampla insa in Romania?Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, a anuntat ca autoritatile iau in calcul cresterea numarului de infectii in toamna. Medicul a precizat că, în momentul de față, este mai important ca un număr cât mai mare de oameni să fie imunizați cu schema completă de vaccinare și abia apoi să se înceapă administrarea celei de-a treia doze în cazul celor deja vaccinați.„Faptul că se depun datele ştiinţifice care atestă siguranţa şi eficacitatea unei a treia doze de vaccin, administrată conform datelor prezentate de compania Pfizer, administrarea celei de-a treia doze la şase luni este un aspect. Ştim că avem date de siguranţă şi avem date de imunigenitate şi eficacitate.Dar asta nu înseamnă că această măsură trebuie adoptată ca politică de vaccinare. Sigur că se adoptă o astfel de măsură atunci când datele de zi cu zi îţi arată o scădere a eficienţei vaccinurilor, dar nu este cazul în acest moment pentru niciuna dintre variantele virale.Chiar dacă numărul de cazuri este în creştere, afectează în mod deosebit populaţia nevaccinată şi acolo unde rata de acoperire vaccinală este crescută, numărul de decese nu a crescut”, a spus medicul la Digi24.