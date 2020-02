Acces Direct, amenda uriasa de la CNA pentru telenovela Vulpita

Antena 1 a primit o amenda de 100.000 de lei pentru aceste episoade. Radu Herjeu, membru CNA, a anunţat pe pagina sa de Facebook că sancţiunea a fost votată în unanimitate (9 voturi), iar amenda este cea maximă care se putea da pentru articolele încălcate, respectiv protecţia minorilor şi respectarea demnităţii umane.„Pentru încălcarea legii în mod grav şi repetat (multiple articole privind protecţia minorilor şi respectarea demnităţii umane), în emisiunile Acces Direct din perioada 13.01-6.02, şi ţinând cont de antecedentele numeroase, am propus sancţionarea postului Antena 1 cu 100.000 de lei (maximul pentru articolele din cod invocate). Amenda a trecut cu 9 voturi (unanimitate)“, a scris Herjeu. „Ce am văzut aici este un spectacol al degradării umane“, a declarat Dorina Rusu, potrivit Pagina de Media, după ce membrii CNA au urmărit astăzi ore bune fragmente din emisiunea „Acces Direct“.CNA a luat masuri in privinta emisiunii Acces Direct dupa ce au fost trimise mai multe plangeri din partea telespectatorilor. Vulpita si sotul sau au aparut pentru prima oara la Acces Direct in urma cu o luna. Veronica Stegaru, cunoscuta Vulpita, a aparut pentru prima oara in cadrul emisiunii dupa ce a spus ca a fost rapita si violata. De atunci, soţii Stegaru din Vaslui şi-au expus zilnic viaţa în direct, cu lux de amănunte, inclusiv sexuale, totul în emisiunea „Acces Direct“, de la Antena 1. Mai mult, cei doi au ajuns în Parlament şi au fost primiţi în Comisia de Agricultură, aspect ce a trecut drept ştire la Antena 3.