Aceasta femeie mananca nisip, in fiecare zi, de 63 de ani

Femeia a marturisit ca a consumat chiar si 2 kilograme pe zi de nisip si nu a avut niciodata probleme de sanatate. Cateodata, ea mananca si tencuiala de pe pereti. Ea a dezvaluit ca nisipul nu a avut niciun efect negativ asupra sanatatii sale, ba chiar a ajutat-o sa se vindece de anumite afectiuni."Am mâncat nisip și tencuială de vreo 63 de ani, iubesc să le mănânc și nu cred ca au niciun efect negativ asupra mea. De când am început acest tip de dietă nu am mai avut niciun fel de problemă cu stomacul, gura sau dinții, totul este perfect, dacă are cumva vreun efect, acela e că îi întărește! Pot să mușc din piatra cea mai tare, fără nicio problemă.Femeia susține că în toți acești ani nu a avut niciodată nevoie de medic și că „dieta sa” a ținut la distanță toate bolile.,,Nu am văzut un doctor pentru că pur și simplu nu a fost nevoie, de când îmi amintesc am fost mereu sănătoasă. am început să mănânc nisip la vârsta de 15 ani, și atunci am avut o durere groaznică de stomac, dar nu a durat prea mult, iar acum toate astea sunt lucruri normale pentru mine. Simt de parcă mineralele din nisip îmi dau energie să lucrez pe câmp”.