Adolescenta rapita si ucisa in Caracal a sunat de trei ori la 112

Potrivit unor surse din ancheta, adolescenta ar fi gasit in casa barbatului care a rapit-o o carte de vizita si ar fi dat aceste detalii operatorilor de la 112, insa numele si datele de contact apartineau unui alt barbat.Deşi a rămas fără telefon, adolescenta a reuşit să găsească un aparat mobil mai vechi în casa presupusului răpitor şi a sunat la 112 joi, 25 iulie, la ora 11.00. Tânăra a vorbit de trei ori, timp de 2 minute şi 28 de secunde în total, cu oamenii de la 112, de pe telefonul furat de la răpitor. In baza apelului de la 112, cei de la Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) le-au transmis politistilor trei adrese, insa toate au fost gresite. Vineri dimineata, oamenii legii au descins in locuinta suspectului, la ora 6.00, desi se aflau la locatia respectiva inca de la ora 4.00.Conform unor oameni implicaţi în anchetă, ar fi fost singura modalitate de intervenţie, un mandat de percheziţie putând fi pus în executare în intervalul 20.00 - 6.00. Pe de altă parte, afirmaţiile acestora sunt contrazise de experţi în drept, care spun că poliţiştii ar fi putut intra mai repede pe proprietate, dacă ar fi avut indicii indiciile comiterii unei infracţiuni sau că viaţa unei persoane ar fi fost pusă în pericol.Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) au precizat că adolescenta de 15 ani, dată dispărută în Caracal, a sunat de trei ori la serviciul unic de urgență 112, după ce au fost acuzați că au furnizat polițiștilor trei locații greșite.STS a explicat că „nu identifică locul telefonului și nici celula operatorului de telefonie prin care se efectuează apelul”, deoarece aceste informații sunt furnizate de operatorul de telefonie mobilă.STS a menționat, printr-un comunicat, că la fiecare dintre cele trei apeluri „informația de localizare primară a fost disponibilă la nivelul Dispeceratului de Poliție, fiind transmisă de către furnizorul reţelei publice mobile de telefonie la iniţierea apelului, sub forma unui identificator de sector de celulă (cell-id/sector-id)”