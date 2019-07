Adolescentele rapite in Caracal au fost ucise, transate si dizolvate in acid

In curtea barbatului, oamenii legii au gasit mai multe ramasite umane, iar anchetatorii spun ca este unul dintre cele mai grave cazuri de omor petrecut in ultimele decenii in Romania. Potrivit informatiilor, ramasitele umane gasite in casa barbatului ar apartine a patru cadavre si ca ar fi vorba despre un criminal in serie.Una dintre fete, Mihaela Luiza Melencu, a disparut de acasa la jumatatea lunii aprilie si ar fi luat o masina la ocazie din Dioşti, satul Radomir, judeţul Dolj, pentru a merge la Caracal pentru a scoate banii pe care mama ei ii trimisese din Anglia. Cealalta adolescenta, Alexandra, a disparut in urma cu cateva zile. Tanara a plecat din satul natal Caracal, tot cu o masina de ocazie, miercuri 24 iulie, pentru a scoate niste bani de la un bancomat. La doar cateva ore dupa ce a plecat, parintii nu au mai putut sa o contacteze pe telefonul mobil.Ulterior, politistii i-au gasit telefonul pe raza localitatii Redea, aflata pe traseul dintre Dobrosloveni şi Caracal.Deşi a rămas fără telefon, adolescenta a reuşit să găsească un aparat mobil mai vechi în casa presupusului răpitor şi a sunat la 112 joi, 25 iulie, în jurul orei 14.00. Copila a dat nenumărate indicii despre locul în care se află - casa unui bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, despre care presupunea că este mecanic auto. În acelaşi timp, fata le-a citit angajaţilor de 112 detaliile de pe o carte de vizită găsită în camera în care era sechestrată.În baza apelului la 112, angajaţii de la Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) le-au furnizat poliţiştilor trei adresa la care oamenii legii au descins în cursul după-amiezei de joi, fără însă a reuşi să o gasescă pe tânără.Vineri dimineata, oamenii legii au descins in casa mecanicului de 65 de ani, pe nume George Dinca, numit "Popica". In casa barbatului au fost gasite mai multe haine care apartineau celor doua fete, insa suspectul nu a recunoscut nimic.In cadrul perchezitiei facute in casa barbatului, oamenii legii au facut descoperiri socante. Acestia au gasit zeci de fragmente de oase si saci cu carne in frigiderm despre care se presupune ca este umana.Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul le-ar fi tranşat pe adolescente în bucătăria casei, după care le-ar fi descompus resturile umane cu acid scos din bateriile unor autoturisme. Ulterior, resturile rămase ar fi fost îngropate pe teritoriul celor 1.500 de de metri pătraţi ai proprietăţii, care sunt săpaţi în cursul zilei de vineri, 26 iulie, cu utilaje aduse de anchetatorii.