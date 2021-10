Adrian Marinescu: cand vor scadea cazurile de covid in Romania

Doctorul este de parere ca in urmatoarea perioada numarul cazurilor va scadea, iar romanii ar putea avea parte de sarbatori linistite."O să începem uşor, uşor să scădem la nivel de cazuri. Eu cred că sărbătorile din această iarnă vor fi liniştite", susține medicul. Luna octombrie va fi mai grea. O să începem uşor, uşor să scădem la nivel de cazuri. Mă refer şi la spitalizări şi la paturile de terapie intensivă şi eu cred că sărbătorile din această iarnă vor fi liniştite", a afirmat medicul, la cea de-a III-a ediţie a videoconferinţei "Sănătate şi FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea", organizată de Grupul de presă Bursa, notează Agerpres.Marinescu a declarat, de asemenea, că o persoană testată pozitiv la infecţia cu SARS-CoV-2 şi care are simptomatologie nu trebuie să rămână acasă, ci să meargă la spital pentru evaluare şi începerea tratamentului."Când cineva este vulnerabil şi are un test pozitiv, are o simptomatologie, trebuie să ajungă la spital să îşi facă o evaluare. Este păcat să ajungă prea târziu. Să ştiţi că toate tratamentele existente în momentul de faţă nu au o mare eficienţă dacă nu sunt administrate la începutul bolii", a explicat Marinescu, care a adăugat că 94 - 95% dintre pacienţii care ajung la ATI cu forme critice sunt persoane nevaccinate.