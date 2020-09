Adrian Streinu-Cercel: in ce an se va termina pandemia de coronavirus

Prof.dr. Adrian Streinu-Cercel consideră că pandemia de coronavirus se va termina abia în 2023, anunț care dă fiori reci tuturor românilor.Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş” anunța și la finalul lunii iulie preciza că noul coronavirus nu va dispărea “prea curând”, asta din cauza numărului mare de mutaţii pe care a început să şi-l dezvolte.“Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gând să iasă prea curând din circulaţie din cauza nivelului mare de mutaţii pe care a început să şi-l dezvolte. Chiar în această dimineaţă am citit un articol care urmează să fie rapid publicat, cu multitudinea de mutaţii pe care le are la nivel de structură de spike, peste 38 de variante, care se pare că asociază un grad de infectivitate şi de severitate mai mare bolilor pe care le induc. Este foarte adevărat că aceste mutaţii au fost izolate de la Spitalul Pitie-Salpetriere din Paris”, preciza, la momentul respectiv, Adrian Streinu-Cercel.