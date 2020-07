Adriana Trandafir, despre experienta traumatizanta cu COVID-19

Ea a povestit experiența traumatizantă și a spus, în lacrimi, că a avut de foarte multe ori senzația că viața ei se va sfârși.„Un test rapid a ieșit negativ, iar testul PCR a ieșit pozitiv. Bineînțeles că am avut încredere în PCR. Clipa când mi-au spus că ești pozitivă m-a lăsat suspendată deasupra pământului... Rămâi atât de mic... M-am gândit la copil, la familie, dacă am să mor acum!? Fac parte din categoria care se îngrijorează, nu care se distrează! Am crezut că mie nu o să mi se întâmple (n. r.: începe să plângă). Acum dacă ar fi să plec eu sunt un om fericit... Nu îmi e rușine cu familia mea, cu ce am făcut... Știu că dacă plec acum nu degeaba am trăit pe pământ. După ce am trecut de poarta spitalului parcă am intrat într-o altă lume de pe o altă planetă. Am reținut puține nume... Aici putea să vezi doar niște extratereștri, care își fac datoria. Ne-a unit frica de moarte și de necunoscut. Boala este o noutate.Frica de moarte atunci când o simți că îți dă târcoale tot îți este teamă. Când ai părinți, copii... te temi mai tare.De ce mie? De ce acum? Sunt întrebări pe care ți le pui. Dacă aș fi avut experiența pe care o am mi-ar fi fost mai ușor. N-am fost informată, deși am fost un cetățean educat și m-am conformat. M-am văzut doar cu băiatul meu și tatăl său și am fost la filmări. Am avut de numeroase ori senzația că am să mor! Asistentele plângeau pe coridoare. M-am negativat foarte greu și anticorpii mi-au apărut foarte greu. Ajungi să te juri lui Dumnezeu că o să te comporți mai bine, că te comporți mai bine (n. r.: plânge). Mi-am salvat sufletul...”, a spus Adriana Trandafir la Antena3.