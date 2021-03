Agentia Europeana a Medicamentului: "Vaccinul AstraZeneca este sigur si eficace"

Potrivit EMA vaccinul “este sigur si eficace” si indeamna tarile sa il utilizeze in continuare.“Comitetul de experti a ajuns la o concluzie stiintifica. Este un vaccin sigur si eficace”, a declarat Emer Cooke, director EMA, potrivit mediafax.ro.Emer Cooke sustine insa ca, pe baza dovezilor disponibile, “inca nu putem exclude cu siguranta o legatura intre aceste cazuri (formarea cheagurilor de sange - n.r.) si vaccin”."Expertii nostri au ajuns la o concluzie dupa ce au analizat cazurile de tromboză la persoanele vaccinate cu AstraZeneca. Expertii au ajuns la o concluzie stiintifica clara. Este un vaccin sigur in cazul caruia beneficiile depasesc categoric riscurile. Vaccinul nu este asociat cu riscul crescut de tromboza. Pe baza dovezilor, dupa mai multe zile de analize in detaliu a probelor de laborator, rapoarte clinice, autopsii, inca nu putem exclude total o legatura intre aceste cazuri si vaccin. Recomandam sa fie incluse aceste riscuri in informatiile legate de vaccin", a clarificat directorul executiv EMA, Emer Cooke.