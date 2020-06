Ajutor de somaj pentru absolventii de liceu si facultate

“În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii”, se specifică în actul normativ.Absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de cel puţin 16 ani, pot cere indemnizaţia de şomaj, însă doar dacă nu reuşesc să se încadreze în muncă potrivit pregătirii lor profesionale. Cei ce se află în această situație pot primi ajutorul de șomaj încă de la data absolvirii. Așadar, pentru a putea cere indemnizația de șomaj, absolvenții trebuie să se înregistreze la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt arondați în termen de cel mult 60 de zile.Aceștia vor primi indemnizația de șomaj timp de 6 luni, valoarea fiind de 50% din indicatorul social de referință (ISR) care este, și în 2020, 500 de lei. Așadar, tinerii vor încasa un ajutor de șomaj de 250 de lei pe lună.actul de identitate, original și copie;actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie;adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.Ajutorul de șomaj se acordă absolvenților o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită. Dacă la data solicitării urmează o altă formă de învățământ, aceștia nu pot să primească indemnizația.Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și in acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (1.500 lei). Plata se efectuează în doua tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni.