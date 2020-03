Al 30-lea caz de coronavirus: un medic din Bucuresti

Barbatul in varsta de 60 de ani a infectat pana acum 8 persoane. El a fost internat si diagnosticat cu coronavirus in data de 5 martie, insa pe 2 martie a mers la serviciu la ADP sector 4 si a impartit martisoare. Fostul ofiter MAI a dezvoltat simptome la trei zile de la internare, insa acestea erau diferite de cele normale coronavirusului. El a declarat pe propria raspundere ca nu a calatorit in nicio zona de risc, insa el s-a intors de fapt din Israel in data de februarie.In prezent, ADP sector 4 este inchis. Barbatul a intrat in contact cu 120 de persoane. Prima oara s-a simtit rau in data de 3 martie si a mers la spital. A doua zi, pe 4 martie a mers din nou la serviciu. In data de 5 martie a mers din nou la spital, moment in care a fost internat, dupa ce a acuzat o simptomatologie pulmonara agresiva.În seara zilei de 9 martie s-a stabilit că el are coronavirus și l-a răspândit altor persoane din jurul său, între care nurorii lui, care este gravidă și nepotului in varsta de 3 ani.