Al patrulea caz de coronavirus confirmat in Romania

Potrivit informatiilor, la nivel national se afla in carantina 42 de persoane, iar alte 9431 sunt monitorizate la domiciliu. Barbatul care a fost confirmat recent cu virusul Covid-19 a calatorit in acelasi avion cu femeia in varsta de 38 de ani. Mai exact, in partea dreapta a acesteia in data de 20 februarie 2020."Din data de 28 februarie 2020, bărbatul, considerat contact direct, s-a aflat în autoizolare la domiciliu împreună cu familia. Rezultatele primei probe recoltate la începutul perioadei de autoizolare au fost negative. Rezultatul probei recoltată în ziua de ieri (în cea de-a 12 –a zi de la contactul cu femeia de 38 de ani) a ieşit pozitiv la infecţia cu coronavirus COVID 19”, anunţă autorităţile. Conform primelor informaţii din partea DSP Timiş, bărbatul este asimptomatic, afebril. S-a solicitat transportul cu izoleta la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara. În curtea în care locuieşte bărbatul mai trăiesc alte 2 familii faţă de care se vor lua măsurile de autoizolare.