Alerta ANM: ploi torentiale, vijelii si grindina in toata tara

Capitala Romaniei va fi afectata in data de 10 iunie, in special in cea de-a doua parte a zilei, dar mai ales spre seara, de fenomene meteo extreme.In special seara, atmosferica va fi temporar accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea mai ales caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa inregistrate pot depasi 15-20 l/mp.Si pentru restul tarii ANM a emis o atentionare de cod galben de vreme rea, dupa cum urmeaza:"In intervalul 10 – 12 iunie vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a tarii. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...35 l/mp.In intervalul 10 – 11 iunie, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia si Moldova, precum si in zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp si pe arii restranse 40-60 l/mp.", potrivit meteoromania.ro/avertizari.