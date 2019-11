Alerta de la meteorologi: Se asteapta cea mai grea iarna din ultimul secol

Fluctuatiile temperaturilor din ultima perioada si temperaturile crescute ar putea produce fenomene meteo extreme. In urma masuratorilor facute in luna noiembrie, meteorologii au anuntat ca traim cea mai calduroasa luna noiembrie din ultimii ani. Anotimpurile s-au decalat şi nu este exclus să avem episoade cu vreme severă inclusiv în martie-aprilie.Media climatologică a ajuns în acest noiembrie la 10,8 grade Celsius, în timp ce normalul perioadei este de 3,8 grade. A fost un an al recordurilor de temperatură în lunile iunie şi august, iar tendinţa se menţine. România va fi lovită de un front rece în zilele următoare, când temperaturile scad până la 2-3 grade în Moldova şi 5-6 grade în Muntenia. Doar că aceste temperaturi se apropie de fapt de tabloul unei toamnei autentice, aşa cum o ştiam din alţi ani. Sunt anunţate ploi, lapoviţă şi ninsoare. Apoi, se încălzeşte din nou, până spre mijlocul lunii decembrie, când experţii estimează că iarna îşi intră în drepturi. După un sezon cu atâtea anomalii termice, am putea avea o iarnă extrem de grea.