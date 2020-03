In total au fost raportate peste 4.600 de cazuri de infectie cu coronavirus. Italia este a doua tara dupa China in ceea ce priveste numarul deceselor din cauza imbolnavirilor cu Covid-19. Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca aproape 100.000 de persoane din intreaga lume au contractat coronavirusul. Peste 3000 de persoane au murit, majoritatea in China.Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a cerut tarilor afectate sa prioritizeze si sa inaspreasca masurile de raspandire a virusului.In ceea ce priveste numarul record de decese din Italia in ultimele 24 de ore, autoritatile italiene au declarat ca nu pot confirma oficial pana nu se stabilesc cauzele exacte ale mortii. Institutul National de Sanatate din Italia a dezvaluit ca varsta medie a celor care au murit a fost de 81 de ani, majoritatea prezentand afectiuni asociate. Se estimeaza ca 72% dintre persoanele care au decedat au fost barbati. Conform datelor guvernamentale, 4,25% dintre indivizi au confirmat că au coronavirus inainte de deces, cea mai mare rată din lume.Potrivit statisticilor, Italia are cea mai imbatranita populatie din lume. Saptamana trecuta, autoritatile italiene au dispus inchiderea tuturor scolilor timp de doua saptamana pentru a preveni raspandirea virusului.

Alerta in Italia: 49 de decese din cauza coronavirusului in doar 24 de ore

