Alerta meteo de ninsori si ger

In perioada 18 martie ora 12.00 si 19 martie, ora 8.00, vremea se va raci accentuat. Temperatura aerului va continua sa scada, astfel ca minima noptii se va situa in jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie cu depunere de polei, iar spre seara si la inceputul noptii si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va avea intensificari in cursul dupa-amiezii cu viteze in general de 55 km/h, apoi va ma diminua in intensitate.In perioada 19 martie ora 8.00 si 20 martie ora 8.00, vremea va fi deosebit de rece, astfel temperatura maxima se va situa in jurul valorii de -1 grad, iar cea minima va fi de -1...-3 grade.In cursul zilei, trecator se vor semnala precipitatii slabe, mai ales sub forma de lapovita, favorizand producerea poleiului. Noaptea, precipitatiile vor deveni moderate candtitativ si treptat vor predomina ninsorile, astfel pana in dimineata zilei de marti se poate depune strat de zapada. vantul va sufla in general moderat, cu unele intensificari in cursul noptii, de pana la 45 km/h. In perioada 20 martie ora 8 si 21 martie ora 8.00, vremea se va mentine deosebit de rece, temperatura maxima va fi de 0-1 grad, iar cea minima se va situa in jurul valorii de -4 grade. In cursul zilei va ninge moderat cantitativ si se va depune strat de zapada. Temporar vantul va mai prezenta intensificari, cu viteze in jur de 45 km/h.