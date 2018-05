Alerta meteo: fenomene extreme. Vremea se schimba radical in toata tara. Ploi si frig

Meteorologii anunta o schimbare radicala a vremii in toata tara. Vin furtuni, iar temperaturile scad simtitor in in toate regiunile. In urmatoarele zile, un ciclon mediterannea va aduce ploi torentiale, insotite de tunete, descarcari electrice si grindina.Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică atenţionări nowcasting Cod galben de vânt pentru judeţele Ialomiţa, Brăila, Buzău, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galaţi şi Iaşi.Astfel, până la ora 15:00, în judeţele menţionate se vor semnala intensificări locale ale vântului care vor atinge la rafală viteze de 60 km/h, izolat 70 km/h.Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.