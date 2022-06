Alerta meteo in Grecia. Avertisment pentru toti romanii care isi petrec concediul in aceasta tara

Dependenta financiara, forma de violenta asupra femeii. Ce este violenta economica? Anual, institutiile statului fac publice statistici si rapoarte despre violenta domestica. Numai ca, cele mai mult sunt despre agresiunea fizica sau sexuala asupra femeii, prea putine despre violenta psihologica si mai deloc despre violenta financiar a. Violenta economica, forma a abuzului domestic

Semnele care arata ca esti infectat cu variola maimutei. Cand trebuie sa te prezinti imediat la medic Cazurile de variola maimutei se raspandesc si in Romania. A fost confirmat in tara noastra al treilea caz. Este vorba despre un barbat in varsta de 31 de ani, care s-a prezentat la spital pe data de 15 iunie. Specialistii in sanatate spun ca riscul de infectare cu variola maimutei este unul

Cum a fost umilit un roman pe o plaja din Grecia. Postarea a devenit imediat virala Un roman a povestit pe un grup de socializare Facebook despre umilinta prin care a trecut pe o plaja din Grecia. Acesta as pus ca o astfel de intamplare nu a trait nici pe litoralul romanesc. Postarea barbatului a devenit imediat virala si a strans mii de reactii. ”Simt nevoia sa va

Primul caz de variola maimutei confirmat in Romania A fost confirmat primul caz de variola maimutei in Romania. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un barbat in varsta 26 de ani din Bucuresti, care a fost diagnosticat in urma investigatiilor de laborator. Simptomele au debutat in urma cu patru zile, iar barbatul s-a prezentat