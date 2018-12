Alerta meteo:Ninsori puternice in Capitala

Ninsorile vor cadea pe arii destul de extinse in Transilvania, Maramures, Banat, Crisana.Local, vor cadea ninsori, in prima parte a zilei si in Muntenia si Dobrogea, stratul de zapada ce se va depune urmand sa fie de pana la 3-5 centimetri, in mod izolat.Vantul va sufla moderat in Moldova, Dobrogea si sudul Olteniei si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni ale tarii. Temperaturile maxime vor fi situate in general intre -3 si 2 grade in Transilvania si Maramures, 2-7 grade in Banat, Crisana si Oltenia si 0-5 grade in Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai ridicate valori asteptate a se inregistra in zonele subcarpatice. Miercuri, în București, sunt anunțate ninsori. Șansele de precipitații din această zi sunt de 60%. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și -4 grade celsius, pe timpul zilei. Pe timpul nopții ninsorile se mai domolesc dar este posibilă apariția unei cețe dense.