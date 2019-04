Alerta meteo: Revin ninsorile in Romania

In zona de sud a țării se așteaptă cantități de precipitații de 15 litri pe metru pătrat. Ploi mai puțin apreciabile vor cădea și în restul teritoriului. Nici pentru ziua de miercuri, meteorologii nu au vesti bune si spun ca ploile se vor extinde in toata tara. De asemenea, pe crestele montane se vor pastra conditiile de ninsoare.Joi, vremea va continua sa fie urata, cerul innorat, iar cantitatile de apa vor fi semnificative. vineri, situația nu se schimbă prea mult. Vreme închisă, cu ploi frecvente în partea de sud a țării și locale în restul regiunilor, însă vântul începe să se manifeste aproape în toată țara, mai spun meteorologii.Vești ceva mai bune în ceea ce privește vremea se anunță abia de săptămâna viitoare. Conform prognozei ANM pe două săptămâni, începând de marțea viitorare, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel că în weekendul cu Floriile ar trebui să avem vreme călduroasă. Cu toate acestea, nu vom scăpa de ploi, care își pot face simțită prezența aproape zilnic.

