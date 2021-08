Alerta meteo! Romania lovita de o tornada. A fost emis cod rosu

Grecia se confrunta cu incendii puternice de vegetatie. Flacarile au facut ravagii, iar autoritatile romane au venit in sprijinul statului elen. Au trimis pompieri romani care sa ajute la stingerea incendiilor. Acestia au fost elogiati chiar in presa elena pentru tactica uimitoare pe care o aplica

Mare atentie soferi la obiectele pe care le lasati in masina, pe timp de canicula! Specialistii atrag atentia ca unele lucruri pe care romanii le pastreaza adesea in autovehicule pot deveni un real pericol si pot produce chiar explozii puternice, desi par inofensive! In aceasta perioada,